La Repubblica-Firenze: "Mercato viola, Biraghi addio arriva Dalbert"

© foto di Mattia Verdorale

"Mercato viola, Biraghi addio arriva Dalbert". Questo il titolo in taglio basso in prima pagina de La Repubblica-Firenze sul mercato in uscita della Fiorentina con lo scambio Biraghi-Dalbert in primo piano: "Nervi saldi e lucidità. Gli ultimi giorni di calciomercato possono essere dolci o amari a seconda delle opportunità che vengono colte, dei colpi che vengono piazzati e di quegli ultimi affari, in entrata e in uscita, che possono determinare l'inter stagione di una squadra. Le voci si rincorrono, e intanto è stato definito lo scambio Biraghi-Dalbert con l'Inter".