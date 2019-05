La Repubblica-Firenze: "Montella, la seconda volta tra ko e tormenti"

© foto di Mattia Verdorale

"Montella, la seconda volta tra sconfitta e tormenti". Questo il titolo in prima pagina de La Repubblica-Firenze sulla Fiorentina e sul rendimento della squadra da quando è tornato l'Areoplanino: "La domanda gira sui social e rimbalza nelle teste dei tifosi. Ma perché mai Vincenzo Montella avrà accettato la proposta della Fiorentina? La suggestione di tornare dopo la rottura coi Della Valle, il rapporto ricucito con un incontro avvenuto in estate sulla barca dei proprietari viola, la voglia di rilanciare le proprie ambizioni dopo alcuni passaggi non entusiasmanti".