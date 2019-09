La Repubblica-Firenze: "Montella obiettivo rimonta"

© foto di Mattia Verdorale

"Montella obiettivo rimonta (aspettando la Juventus)". Questo il titolo in prima pagina in taglio basso su La Repubblica-Firenze che analizza la settimana che porta alla sfida tra Fiorentina e Juventus: "La Fiorentina, la Juve e Montella. Metti insieme il tutto ed ecco un concentrato di emozioni, notti da ricordare e altre che in molti vorrebbero dimenticare. Quella di sabato (ore 15 al Franchi) non sarà una gara come le altre. Perché quando si sfidano Fiorentina e Juventus si percepisce nell'aria quell'atmosfera elettrizzante che ti fa pensare a questa sfida come unica. E imprevedibile".