© foto di Mattia Verdorale

"Montella contro il suo passato caccia alla vittoria perduta". Titola così in taglio basso in prima pagina l'edizione odierna de La Repubblica-Firenze sulla Fiorentina che domani sfiderà la Sampdoria: "La classifica non la guarda, la testa è orientata solamente alle prestazioni. Quelle che secondo Montella sono state comunque all'altezza di quanto richiesto alla squadra. Eppure la Fiorentina, sotto la sua gestione, non vince da undici gare. I numeri sono impietosi e restituiscono la sensazione di amarezza che non dovrà contagiare i viola alla vigilia di una sfida fondamentale (domani con la Samp).