© foto di Mattia Verdorale

"Igor, Duncan e gli altri: nasce la Fiorentina d'inverno". Questo il titolo in prima pagina in taglio basso su La Repubblica-Firenze in edicola stamani in riferimento agli acquisti di mercato della Fiorentina: presi Igori, Kouame e Duncan. Si lavora per concludere l'affare Criscito e per giugno quello di Amrabat.