La Repubblica-Firenze: "Pedro, Kalinic e l'attacco di Montella"

© foto di Mattia Verdorale

"Pedro, Kalinic e l'attacco di Montella". Questo il titolo in taglio basso su La Repubblica-Firenze che analizza la situazione relativa al reparto offensivo viola. Con le possibili movimenti in entrata e in uscita che potrebbero esserci durante il mercato di gennaio. Da Pedro, passando per Kalinic, sarà un mercato intenso per la Fiorentina.