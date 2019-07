La Repubblica-Firenze: "Preso Boateng, ora manca l'ok per Lirola"

© foto di Mattia Verdorale

"Preso Boateng, ora manca l'ok per Lirola". Questo il titolo in taglio basso con cui si apre l'odierna edizione de La Repubblica-Firenze sui due colpi viola dal Sassuolo: "Doppio colpo (o quasi) con il Sassuolo. Ieri la Fiorentina ha ufficializzato l'acquisto di Boateng, e nelle prossime ore potrebbe chiudere anche per Lirola. A centrocampo il sogno è Mandragora, ma per ora il prezzo è troppo alto, resiste Demme. Saponara va verso il Lecce. Simeone può andare a Roma se arriva Schick".