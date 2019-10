La Repubblica-Firenze: "Ribéry show, i viola non si fermano più"

© foto di Mattia Verdorale

"Ribéry show, i viola non si fermano più". Titola così in apertura La Repubblica-Firenze questa mattina in edicola. Il titolo in prima pagina è dedicato alla vittoria della Fiorentina contro il Milan a San Siro nel posticipo di ieri sera. Dal dischetto la sblocca Pugar, e tra l'espulsione di Musacchio e il secondo gol italiano di Franck Ribéry c'è anche la prima rete in Serie A per Gaetano Castrovilli e un rigore sbagliato da Federico Chiesa, parato da Donnarumma. Standing ovation per il francese e fischi a fine gara per i rossoneri.