© foto di Mattia Verdorale

"Rivoluzione a centrocampo, arriva Pulgar". Questo il titolo in taglio basso in prima pagina con cui si apre l'odierna edizione de La Repubblica-Firenze sulla Fiorentina: "Le mani dei viola su Pulgar. Un'accelerata improvvisa e il cileno del Bologna nelle prossime ore sarà un calciatore della nuova squadra di Commisso. I viola hanno deciso di mettere sul tavolo 10 milioni, due in meno della clausola rescissoria voluta dal Bologna. Continua così la rivoluzione a centrocampo per Montella".