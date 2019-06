La Repubblica-Firenze: "Se il futuro americano riparte dalla nostalgia"

© foto di Mattia Verdorale

"Se il futuro americano riparte dalla nostalgia". Questo il titolo in prima pagina in taglio basso de La Repubblica-Firenze dedicato ad un possibile approdo in società da parte di alcuni ex viola, su tutti Gabriel Batistuta: "Se è vero che certi amori non finiscono ma fanno giri immensi e poi ritornano, viene da pensare che alla fine molti di loro atterrino proprio qui. Da un po' di tempo assistiamo a uno strano giro di addii che in realtà sono inconsapevoli arrivederci. Un po' ci lasciò stupiti il ritorno di Luca Toni, forse perché nessuno si aspettava di rivedere il centroavantone in maglia viola".