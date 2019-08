© foto di Mattia Verdorale

"Stadio, nuove idee. E l'arrivo di Ribery fa impazzire i tifosi". Questo il titolo dedicato al nuovo acquisto della Fiorentina con cui si apre l'odierna edizione de La Repubblica-Firenze. La società viola sonda Palazzo Vecchio per dare un altro volto a Campo di Marte. Oggi l'attaccante al Franchi per presentarlo alla città: "Un nuovo stadio a Campo di Marte, proprio dietro al Franchi. Oppure un ambizioso restyling dell'impianto a "D", che lo salvi del tutto nella sua struttura super vincolata ma preveda sopra un grande anello coperto da 15-20 mila posti, come fosse una sorta di modernissima palafitta. Sono alcune delle ipotesi che la nuova proprietà della Fiorentina sta valutando".