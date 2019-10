La Repubblica-Firenze: "Un mese senza Ribéry, Montella ridisegna"

© foto di Mattia Verdorale

"Un mese senza Ribéry, Montella ridisegna i viola". Questo il titolo in taglio basso che si prende la prima pagina de La Repubblica-Firenze in riferimento alla squalifica di tre giornate presa da Ribéry a fine gara in Fiorentina-Lazio: "Sassuolo, Parma e Cagliari. Sono queste le sfide che dovrà saltare Ribéry dopo il convulso finale di gara che oltre alla sconfitta, maturata allo scadere, ha lasciato dietro di sé una scia di polemiche. Tre giornata di squalifica e 20 mila euro di ammenda. Squalificato anche Montella. E intanto si fermano anche Caceres e Lirola, entrambi out per infortunio".