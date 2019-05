© foto di Mattia Verdorale

"Viola, il disastro perfetto. Spareggio salvezza col Genoa". Questo il titolo in prima pagina de La Repubblica-Firenze che analizza il momento critico della Fiorentina che dopo la sconfitta di ieri per 1-0 sul campo del Parma si giocherà il tutto per tutto all'ultima giornata nella gara casalinga col Genoa.