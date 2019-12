"Fiorentina senza anima. Montella resta (per ora)". Questo il titolo d'apertura che è possibile trovare su La Repubblica-Firenze dedicato alla quarta sconfitta consecutiva della Fiorentina. L'ultima subita ieri pomeriggio in casa del Torino. Montella in bilico, saranno decisive le partite contro Inter e Roma per il tecnico campano.