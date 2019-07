© foto di Mattia Verdorale

"Vlahovic, talento e energia pura. In attacco è nata una stella". Questo il titolo in taglio basso in prima pagina con cui si apre l'odierna edizione de La Repubblica-Firenze dedicato all'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic autore del gol del momentaneo pareggio contro il Benfica: "Uno stop, un altro tocco per orientare il pallone e infine il colpo di interno. Puntare, caricare, fuoco. E' tutto in tre gesti, semplici, naturali all'apparenza ma studiati e calcolati con massima freddezza, coi quali Dusan ha messo ha segno contro il Benfica la rete che finora suggella il suo pre stagione con la maglia viola".