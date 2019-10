© foto di Mattia Verdorale

"Andreazzoli resiste ma spunta Guidolin". Questo uno dei titoli in prima pagina su La Repubblica-Genova sulla squadra rossoblù del capoluogo ligure. Sono state ore calde per la panchina del Genoa da un possibile cambio ad una conferma: "Alla fine non è successo niente. Ma la giornata di ieri in casa Genoa è stata a dir poco convulsa. A scatenare il caos la notizia che l'allenamento del pomeriggio era stato annullato. Una notizia che nonostante le voci precedenti di una conferma di Andreazzoli ha fatto subito immaginare l'ennesimo ribaltone per la panchina. Tanto più che all'orizzonte è spuntato il nome di Guidolin".