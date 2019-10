© foto di Mattia Verdorale

"L'ultimo contropiede di Preziosi. Il Genoa a Thiago Motta". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Repubblica-Genova questa mattina in edicola sui rossoblù che hanno appena cambiato allenatore: "Sarà Thiago Motta a sostituire Aurelio Andreazzoli sulla panchina del Genoa. Una scelta sorprendente quella di Enrico Preziosi arrivata ieri al termine dell'ennesima giornata convulsa tra liste di possibili tecnici e un esonero in fieri. Una scelta fuori dagli schemi classici di chi si ritrova una squadra costruita per un campionato tranquillo ed invece è penultima".