© foto di Mattia Verdorale

"Così Motta ha resuscitato il Grifone". Questo il titolo che è possibile trovare in prima pagina su La Repubblica-Genova dedicato alla squadra del neo allenatore Thiago Motta: "Come una squadra che sembrava decotta e irrimediabilmente destinata a precipitare sempre più in basso possa in pochi giorni, sotto la cura di un nuovo allenatore, giocare alla pari con la Juventus, è uno di quei misteri che fanno del calcio lo sport più affascinante e seguito del mondo. Se fosse uno sprovveduto Andreazzoli o sia invece un genio Thiago Motta sarà come sempre il tempo a dircelo, senza trascurare che, come spesso accade, la verità potrebbe stare a metà strada. Di sicuro il nuovo tecnico ha avuto un impatto straordinario con lo spogliatoio. Personalità e carisma si possono toccare con mano, i giocatori lo seguono".