© foto di Mattia Verdorale

"Dietrofront di Preziosi: via Motta, ora in pole c'è Ballardini". Questo il titolo in taglio basso con cui si apre la prima pagina de La Repubblica-Genova questa mattina in edicola. Sembra ormai certo l'esonero di Thiago Motta, che nel caso arrivasse, sarebbe il secondo di Preziosi in questa stagione, dopo quello di Andreazzoli. In pole position per sostituire Thiago Motta c'è Ballardini, ma occhio anche ad un possibile ritorno dell'ex allenatore dell'Empoli e della Roma.