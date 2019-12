La Repubblica-Genova: "Genoa, è fatta per Nicola: c'è la firma"

© foto di Mattia Verdorale

"Genoa, è fatta per Nicola: c'è la firma". Titola così in taglio basso in prima pagina La Repubblica-Genova sul nuovo allenatore dei rossoblù. Il dopo-Thiago Motta si chiama Davide Nicola: la scelta del presidente Preziosi è ricaduta proprio su colui che qualche anno fa fece l'impresa salvando il Crotone.