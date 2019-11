La Repubblica-Genova: "Il Genoa all'assalto del Toro"

"Il Genoa all'assalto del Toro, senza Zapata e Lerager". Questo il titolo in prima pagina in taglio basso su La Repubblica-Genova sui rossoblù che oggi sfidano il Torino alle ore 18: "Un giorno interessantissimo per confermare tutto quello che di buono abbiamo fatto". L'ha definita così la sfida di oggi al Torino, il tecnico rossoblù Motta. Di fatto un altro scontro diretto considerando che i granata sono in caduta libera, appena quattro punti avanti al Genoa e nelle ultime giornate viaggiano con una media da retrocessione. Motta perde Zapata e Lerager".