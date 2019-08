© foto di Mattia Verdorale

"Il nuovo Grifone osa e segna". Titola così in prima pagina La Repubblica-Genova sul pareggio ottenuto dalla squadra di Andreazzoli contro la Roma all'Olimpico nella prima giornata del campionato di Serie A. Il Grifone riesce a rimontare tre volte dopo essere andato sempre in svantaggio e alla fine riesce a strappare un punto su un campo ostico come quello giallorosso.