La Repubblica-Genova, Motta coraggioso: "A Milano si va per vincere"

© foto di Mattia Verdorale

"Motta coraggioso sino in fondo: "A Milano si va per vincere". Questo il titolo in taglio basso con cui si apre La Repubblica-Genova questa mattina in edicola. Oggi alle 18 la squadra rossoblù si presenta a San Siro e si troverà di fronte un Inter dimezzata dagli infortuni. Motta ci crede e si evince ciò dalle parole che ha speso nella giornata di ieri in conferenza stampa.