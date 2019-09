© foto di Mattia Verdorale

"Perle di Zapata e Muriel. Genoa finisce al tappeto". Questo il titolo in prima pagina su La Repubblica-Genova sulla sconfitta del Grifone: "Prima sconfitta in campionato per il Genoa. La squadra di Andreazzoli si arrende per due a uno all'Atalanta dell'ex Gasperini. Decisive le reti di due ex blucerchiati, Muriel , che realizza su rigore l'uno a zero, e Zapata, che firma il definitivo due a uno al quarto minuto di recupero. Nel mezzo il vano pareggio di Criscito. implacabile da dischetto".