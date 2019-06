© foto di Mattia Verdorale

"Pinamonti, speranza azzurra per l'attacco di Andreazzoli". Questo il titolo in prima pagina in taglio basso che La Repubblica-Genova dedica al Genoa di Preziosi e all'acquisto dell'ex attaccante nerazzurro Andrea Pinamonti: "Gioia e rivoluzione. La presentazione di Aurelio Andreazzoli ha scosso i tifosi rossoblù mentre la società metteva a segno un altro colpo per il Genoa del futuro, assicurandosi Andrea Pinamonti, il giovane attaccante interista dell'Under 21 messosi in luce nell'ultima stagione a Frosinone con Capozucca direttore sportivo".