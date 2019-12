La Repubblica-Genova: "Samp, addio alla Coppa Italia"

"Samp, addio alla Coppa Italia, il gol di Gabbiadini è tardivo". Questo il titolo in taglio basso in prima su La Repubblica-Genova dedicato alla Sampdoria. Ieri sera i blucerchiati sono usciti sconfitti dalla Sardegna Arena per 2-1 nella sfida valida per la Coppa Italia. Vince quindi per la seconda volta consecutiva dopo aver battuto la squadra di Ranieri in campionato, si ripete anche in Coppa Italia. A decidere la sfida sono stati i gol di Cerri e Ragatzu, troppo tardivo invece la rete segnata da Gabbiadini.