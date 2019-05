© foto di Mattia Verdorale

"Sanabria spreca ma per il Genoa è un punto d'oro". Titola cosi La Repubblica di Genova sul pareggio ottenuto dai rossoblu contro la Roma: "Rimpianti per il rigore che poteva valere la salvezza".

Quagliarella non si ferma più - Spazio anche alla Sampdoria dopo il 3-3 con il Parma e l'ennesima rete segnata da Quagliarella: "Il bomber blucerchiato verso il titolo di capocannoniere ma Giampaolo avverte: "Non resto per un anno senza sogni".