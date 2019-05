La Repubblica-Genova sulla Samp. "Obiettivo non perdere Giampaolo"

© foto di Mattia Verdorale

"Samp, dopo la partita dei veleni, obiettivo non perdere Giampaolo". Si apre così la prima pagina de La Repubblica-Genova che lascia spazio alla Sampdoria e al futuro del suo allenatore Marco Giampaolo: "La sconfitta con l'Empoli ha lasciato scorie abbondanti ma ora i blucerchiati cercano di guardare avanti. In agenda c'è soprattutto la questione allenatore. Ferrero, quando incontrerà Giampaolo, gli proporrà un nuovo piano triennale, con allungamento del contratto sino al 2022. Resta da capire se il tecnico è disposto ad accettare in pratica una ripartenza da zero".