La Repubblica-Genova, Thiago Motta: "Questo Genoa si salverà"

© foto di Mattia Verdorale

"La sicurezza di Thiago Motta: "Questo Genoa si salverà". Si apre così, in taglio basso, la prima pagina de La Repubblica-Genova con le parole del nuovo tecnico rossoblù: "Emozioni, ricordi, sguardi. Non si è fatto mancare nulla Thiago Motta nel suo ritorno al Genoa. Ma tutto per il tempo necessario, poi lavoro e concentrazione in vista della prossima gara, quella che segnerà l'esordio sulla panchina del Grifone. Dieci anni dopo quella stessa squadra che lo rilanciò nel calcio che conta, è pronta a farne un allenatore".