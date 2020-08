La Repubblica: "Addio Sarri, scommessa Pirlo. La rivoluzione verde della Juve"

Cambio in panchina nella Juventus. Dopo l'eliminazione in Champions League, il club bianconero ha esonerato Maurizio Sarri affidando la panchina ad Andrea Pirlo, ingaggiato poche settimane prima come tecnico dell'Under 23. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione odierna de La Repubblica: "Addio Sarri, scommessa Pirlo. La rivoluzione verde della Juve".