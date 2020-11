La Repubblica: "Attenta Atalanta, Klopp ha l'asso dei falli laterali". Segnati 14 gol grazie a lui

La Repubblica oggi in edicola si sofferma sul match di questa sera di Champions League, tra Atalanta e Liverpool, titolando: "Attenta Atalanta, Klopp ha l'asso dei falli laterali". Oltre ad Allison, c'è un altro mago con le mani in casa Liverpool e si chiama Thomas Gronnemark. E' uno degli ingranaggi cruciali dello schiacciasassi rosso dell'allenatore tedesco che stasera a Bergamo sfida la truppa di Gasperini. Gronnemark detiene il record del mondo di rimessa laterale: 51.53 metri. Ed è il mago della rimessa con le mani in casa Liverpool. "Le mie sessioni sono separate dalla tattica di squadra. 30/60 minuti 2 o 3 volte la settimana", dice Gronnemarck, con Alexander Arnold e Andy Robertson come allievi.