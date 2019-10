La Repubblica: "Chiesa in dubbio. Montella studia l'ipotesi Sottil"

© foto di Mattia Verdorale

"Chiesa in dubbio. Montella studia l'ipotesi Sottil". Questo il titolo in prima pagina in taglio basso che La Repubblica-Firenze dedica alla Fiorentina e al possibile forfait di Federico Chiesa dopo l'infortunio rimediato in Nazionale: "L'infortunio di Chiesa è meno grave del previsto, ma la sua presenza lunedì a Brescia è ancora in dubbio. Per questo Montella sta studiando soluzioni alternative. la più probabile porta a Sottil, potrebbe essere lui a giocare insieme a Ribéry nel 3-5-2 viola. In alternativa potrebbe toccare a Ghezzal. Difficile che il tecnico passi al 4-3-3".