La Repubblica: "Conte ai pm: 'Su Bergamo ho deciso io'"

vedi letture

L'edizione odierna de La Repubblica apre in prima pagina con le parole del premier Conte, interrogato ieri dai pm: "Su Bergamo ho deciso io". Tre ore davanti ai pm per il premier che dichiara: "Stavamo per chiudere tutta la Lombardia". Sentiti anche i ministri Speranza e Lamorgese. La Regione Lombardia nel mirino per la gestione delle Rsa e per l'ospedale di Alzano. "Sulla zona rossa nel bergamasco ho deciso io", conclude il premier Conte.