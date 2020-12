La Repubblica: "Dybala ko, Ronaldo deve sgobbare e dimenticare le ultime facce strane"

Cristiano Ronaldo non stacca mai. Come scrive La Repubblica il portoghese, nonostante non abbia giocato benissimo le ultime tre gare, pensa già alla quarta e pazienza se ha appena sbagliato un rigore. Voleva vincere il premio Best Fifa, ma non ci è riuscito, facendo quelle facce strane dentro il video. Sembrava che oggi contro il Parma il portoghese potesse rifiatare, ma poi si è fermato Dybala, di conseguenza Ronaldo è chiamato a fare gli straordinari. C'è da scommettere che già da stasera CR7 proverà a rispondere sul campo a giudici e giurati prendendosi la sua rivincita.