La Repubblica: "Dybala non ha posto con Pirlo: il rinnovo si complica"

L'edizione odierna de La Repubblica pone in primo piano la situazione relativa a Paulo Dybala ed al suo rapporto con mister Andrea Pirlo, titolando: "Dybala non ha posto con Pirlo: il rinnovo si complica". Dybala ha avuto un confronto con Paratici sabato, e le stesse cose di cui hanno discusso i due Paratici se le sentirà a breve ripetere dall'agente dell'argentino, come introduzione al nuovo incontro previsto in settimana. Un rinnovo di contratto complicatissimo, che rischia lo stallo tra le richieste del giocatore e le disponibilità della Juventus, che non può permettersi stipendi da 10 milioni netti e soprattutto non può fornire garanzie tecniche.