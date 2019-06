La Repubblica (ed. Firenze): "Idea Balotelli. Veretout verso l'addio"

© foto di Pietro Lazzerini

L'edizione di Firenze de La Repubblica di questa mattina apre in prima pagina con il mercato della Fiorentina titolando: "Idea Balotelli. Veretout verso l'addio". Il francese è ormai ai saluti ed entro lunedì potrebbe lasciare i viola per una squadra tra Roma e Milan. Intanto in attacco Super Mario potrebbe rivelarsi una grande occasione dopo le esperienze in Francia: Pradè ci sta pensando.