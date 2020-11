La Repubblica: "Eriksen e il mercato, gennaio dirà se l'asse Inter-Conte può reggere"

"Eriksen e il mercato, gennaio dirà se l'asse Inter-Conte può reggere". Questo il titolo che La Repubblica dedica ai nerazzurri al suo interno nell'edizione odierna. Se il club venderà il danese significherà che sarà schierato con il tecnico e per ora Marotta, in pubblico, continua a ribadirgli la fiducia. Oggi la società presenterà ai soci il consuntivi 2019-2020: 100 milioni di perdite, ricavi poco sopra i 300 milioni senza contare le plusvalenze. Ecco perché non si pensa ad un cambio di allenatore. Nei mesi passati si sono rincorse delle voci secondo cui Conte si sarebbe fatto da parte a fine campionato con una buonuscita se i risultati fossero stati modesti in seguito ad un accordo con il club: non è vero ed il tecnico, con alcune frasi, lo di fa anche capire.