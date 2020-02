vedi letture

La Repubblica: "Fermato Messi, il Napoli sogna per un'ora"

"Fermato Messi, il Napoli sogna per un'ora". Questo il titolo in prima pagina in taglio basso che è possibile trovare su La Repubblica in riferimento alla gara di ieri sera valida per il ottavi di Champions League disputatasi al San Paolo tra Napoli e Barcellona. I partenopei vanno in vantaggio grazie al gol di Dries Mertens (che raggiunge Hamsik nella classifica all-timedei marcatori del Napoli con 121 gol), ma poi Griezmann pareggia i conti. Nel tempio di Maradona Messi fa poco e nulla.