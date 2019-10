La Repubblica: "Genoa, resa dei conti. DiFra, ora o mai più"

© foto di WilMan

L'edizione genovese di Repubblica, in prima pagina, presenta quelle che sono le gare di Genoa e Sampdoria rispettivamente contro Milan ed Hellas Verona: "Resa dei conti col Diavolo. Andrea Andreazzoli si gioca la panchina come Marco Giampaolo", nel primo caso. "Di Francesco, ora o mai più. Non può continuare a perdere", riguardo i blucerchiati.