La Repubblica: "Gol e vittorie per Inter, Lazio e Atalanta"

"Gol e vittorie per Inter, Lazio e Atalanta". Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione odierna de La Repubblica. I nerazzurri di Antonio Conte hanno superato 4-3 la Fiorentina a San Siro mentre l'Atalanta, nell'anticipo delle 15, ha rifilato un poker - 4-2 il finale - al Torino. Successo per 2-0 anche per la Lazio che ha violato alle 18 il campo del Cagliari.