La Repubblica: "Guardiola aveva già deciso di tornare al Barça: rinnovo col City legato a Messi"

È ufficiale il rinnovo tra Pep Guardiola e il Manchester City. Un accordo che nei mesi scorsi non sembrava così scontato: "La scorsa estate - scrive La Repubblica - avvilito per l'eliminazione nei quarti di Champions subita dal modesto Lione ma soprattutto stanco di una Manchester che non ha mai amato, Pep non sognava altro che un ritorno a Barcellona (la moglie e le figlie erano già tornate in Catalogna, con lui era rimasto il figlio". Ciononostante, la dirigenza del club non ha mai smesso di proporgli l'allungamento del contratto, in scadenza alla fine di questa stagione. La proposta originaria era di arrivare addirittura al 2025: "Una mossa che lo ha lusingato, e che è servita a parare l'impatto emotivo delle dimissioni di Bartomeu dalla presidenza del Barça, evento che pareva spalancare le porte al ricongiungimento di Guardiola e Messi al Camp Nou la prossima estate". Naturalmente, la firma di Guardiola riaccende i rumors su un possibile trasferimento in Inghilterra dell'argentino, che a fine stagione si libererà a zero. La Pulce mercoledì ha rilasciato dichiarazioni seccate sul fatto che ogni problema del Barça venga ricondotto a lui: "Tutto lascia pensare che l'affare sia possibile, un ultimo hurrà col tecnico che meglio di chiunque altro l'ha saputo valorizzare", si legge.