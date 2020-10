La Repubblica: "Iachini in sospeso. Voci di una cena tra la Fiorentina e Sarri"

Così la Repubblica, questa mattina in edicola, sulla panchina viola: "Iachini in sospeso. Voci di una cena tra la Fiorentina e Sarri". Quella con l'Udinese sarà un partita importante ma probabilmente non già decisiva per il futuro di Iachini e per quello di una squadra che da ieri si trova in una bolla per la positività al Coronavirus di un membro dello staff tecnico. Intanto le pressioni per l'allenatore aumentano: da una parta c'è la società, non più intenzionata ad ammettere prestazioni come quella con lo Spezia, dall'altra l'ambiente, i tifosi, i commentatori, gli addetti ai lavori.