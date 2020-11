La Repubblica: "Il calcio sull'orlo del baratro cerca i soldi per gli stipendi"

"Il calcio sull'orlo del baratro cerca i soldi per gli stipendi", titola stamane La Repubblica. Il destino del calcio italiano è legato ad una cambiale in scadenza da oltre 300 milioni di euro. I club hanno pochi giorni per pagare gli stipendi del primo trimestre del campionato in corso ed evitare penalizzazioni in classifica, ma c'è un piccolo-grande problema: la cassa è vuota. Il calcio aspetta un intervento del Governo per salvarsi, con 15 club su 20 che sarebbero in difficoltà ad onorare la scadenza. Ora è il momento di pagare, e ci sono club che ancora devono saldare l'ultimo mese della vecchia stagione, né hanno trovato accordi con i tesserati. Questo è solo uno dei meccanismi che si fonda sui pagherò, dal momento che i bonus sono ormai parte essenziale di qualsiasi trattativa. Per chi non riuscirà a saldare è prevista la penalizzazione: due punti per gli stipendi netti e due per i contributi.