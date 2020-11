La Repubblica: "Il Manchester United punta Mancini. La FIGC accelera per il rinnovo"

Il rendimento della Nazionale di Roberto Mancini ha subito acceso i riflettori sull'allenatore italiano che adesso è finito nel mirino di diversi top club, magari fin da dopo il prossimo Europeo. La Federcalcio vuole subito correre ai ripari ed è pronta ad accelerare per il rinnovo che prolungherebbe l'attuale intesa in scadenza nel 2022 per rendere Mancini un ct di lunghissimo corso. Il problema è che i club interessati sono veramente top, con il Manchester United che guida la coda fuori dalla porta del "Mancio". L'allenatore non ha fretta, mentre la FIGC decisamente di più. I prossimi mesi saranno decisivi per il futuro della panchina azzurra. A riportarlo è La Repubblica.