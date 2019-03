La Repubblica: "Il Napoli passa tre volte e ipoteca i quarti"

© foto di Simone Bernabei

"Il Napoli passa tre volte sul Salisburgo e ipoteca i quarti di finale di Coppa", titola l'edizione odierna de la Repubblica edizione Napoli. Milik, Fabian Ruiz e un'autogol portano il risultato parziale sul 3-0, un ottimo punto di partenza per la squadra di Ancelotti in vista del ritorno degli ottavi di Europa League in Austria fra una settimana.