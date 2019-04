La Repubblica: "Il sorpasso dei pirati per il canale illegale"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Spazio al mercato pirata della tv sulle pagine de La Repubblica di questa mattina, con il titolo: "Il sorpasso dei pirati per il canale illegale. Più clienti di Mediaset". Due milioni di utenti per "Pezzotto tv": 10 euro, si compra dai tassisti. E Lega, Sky e DAZN portano in tribunale gli operatori telefonici.