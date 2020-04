La Repubblica in apertura: "10 milioni a rischio povertà"

vedi letture

"10 milioni a rischio povertà". Questo il titolo con cui si apre la Repubblica in edicola stamani sull'emergenza Coronavirus: "Il deficit vola a 180 miliardi e il Sud è una bomba sociale. Parla Letta: "No a nuove tasse. Subito lotta all'evasione". Gualtieri rassicura: da luglio previsto rimbalzo del Pil. Dal 4 maggio tornano a lavoto 2 milioni e 800 mila persona. A giugno, bar e ristoranti. I sindacati: "Sanzioni alle aziende che non garantiscono sicurezza. Conte: "Non è un liberi tutti".