La Repubblica in apertura: "La febbre del nord"

vedi letture

"La febbre del nord". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de la Repubblica in edicola stamani in riferimento all'emergenza Coronavirus: "Negli Usa duemila morti in un giorno per coronavirus. Bernie Sanders lascia e lancia la volata al Biden contro Trump. Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia vogliono tornare in fabbrica dopo Pasqua. John Elkann: ripartiamo ma con giudizio".