La Repubblica in apertura: "Ripartenza, siamo indietro"

vedi letture

"Ripartenza, siamo indietro". Questo il titolo con si apre l'odierna edizione de la Repubblica in edicola stamani: "Il Fondo Monetario: è depressione, Italia maglia nera del mondo. Pronto decreto per dare il via ad alcune attività. Gli scienziati frenano. Confronto Conte. Colao sulla app che sarà attiva solo tra un mese. Contagi in calo, migliora anche la Lombardia. Ma i nuovi decessi sono 602".