La Repubblica in prima: "Juve scudetto: e sono 8, il record tra i grandi"

"Juve scudetto: e sono 8, il record tra i grandi". Questo il titolo scelto dall'edizione odierna de La Repubblica per celebrare il titolo della Juventus. La vittoria contro la Fiorentina (2-1) assegna l'ottavo scudetto consecutivo ai bianconeri. Nella sua crudele semplicità - si legge in prima pagina - il calcio ci ha detto in cinque giorni che la Juventus non è la più forte squadra d'Europa, ma che da quasi un decennio è senza confronto la migliore d'Italia. Mescolare le due cose significa confondere piani di realtà.